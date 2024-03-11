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عربي-دولي

بهذه الطريقة.. نجوم تضامنوا مع غزة في حفل الأوسكار

Lebanon 24
11-03-2024 | 02:29
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في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96، ظهر العديد من المشاهير على السجادة الحمراء وهم يرتدون دبابيس حمراء لدعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وارتدت المغنية العالمية بيلي إيليش صاحبة أغنية ?What Was I Made For، والمخرجة آفا دوفيرناي، ونجم فيلم Poor Things مارك روفالو، و النجم العالمي ذو الأصول المصرية رامي يوسف وغيرهم كثيرون، دبابيس حمراء لدعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
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وقال يوسف خلال مقابلة على السجادة الحمراء: ندعو جميعا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة".

 وأضاف: "نريد حقًا العدالة والسلام الدائمين للشعب الفلسطيني. نريد حقاً أن نقول، دعونا نتوقف عن قتل الأطفال. هناك الكثير مما يجب معالجته، ويبدو أن أسهل طريقة لإجراء المحادثات التي يريد الناس إجراؤها هي عندما لا تكون تحت حملة قصف جارية". (سكاي نيوز)


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