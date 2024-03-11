استشهاد 16 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على منزل بحي الزيتون في غزة

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، باستشهاد 16 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على منزل عائلة أبو شمالة بحي الزيتون في مدينة غزة شمال القطاع.وفي جنوب القطاع، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شرق مدينة رفح، كما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل في حي الصبرة جنوب القطاع.وأفيد باندلاع حريق ودمار كبير إثر قصف إسرائيلي على منزل لعائلة بركات بحي الجنينة شرق رفح، وأفادت مصادر محلية أن عددا من الضحايا والجرحى سقطوا في القصف الإسرائيلي على المنزل ذاته.في غضون ذلك، هز انفجار منطقة الفخاري شرق خان يونس.