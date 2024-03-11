عملية التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية تبدأ بجمهورية لوغانسك

قالت يلينا كرافشينكو رئيسة لجنة الانتخابات بجمهورية لوغانسك، إن عملية التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية بدأت في أراضي هذا الكيان الفيدرالي.

وأضافت: "التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية، بدأ اليوم في أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية. وسيجري التصويت المبكر في الفترة من 11 إلى 14 اذار في مناطق معينة من الجمهورية باستخدام نماذج تصويت إضافية".

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ووفقا لها، سيتمكن الناخبون من التصويت بالقرب من بيوتهم وفي أماكن أخرى حيث توجد صعوبة في تجهيز مراكز اقتراع ثابتة، وكذلك في المناطق التي يصعب فيها الوصول بواسطة وسائل النقل.

وأوضحت كرافشينكو أنه تم تشكيل 581 مركز اقتراع في الجمهورية، وجميعها جاهزة لإجراء الانتخابات الرئاسية في روسيا.

وقالت: "جميع مراكز الاقتراع في الجمهورية جاهزة لانتخابات الرئيس الروسي، وتم تزويد كل مركز اقتراع بجميع الوسائل المادية والتقنية اللازمة، وتم تجهيز الأكشاك وصناديق التصويت". ونوهت بأنه تم اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان إمكانية الاقتراع للمعاقين وذوي القدرة المحدودة على الحركة وضعاف البصر.

وفي عام 2024، بدأ التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الروسية في 25 شباط وسيستمر حتى 14 اذار.

وتخوص المناطق الروسية الجديدة الانتخابات الرئاسية الروسية للمرة الأولى منذ عودتها للوطن الأم روسيا سنة ألفين واثنين وعشرين.

وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية في 17 اذار 2024، كما قررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام أي في 15 و16 و17 اذار، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية في روسيا تستمر 3 أيام. (RT)