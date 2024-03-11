"استعراض مثير للسخرية"... طهران تعلّق على إرسال واشنطن مساعدات جوية لغزة

قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين، إن إرسال الولايات المتحدة الأميركية مساعدات جوية إلى قطاع غزة، هو استعراض مثير للسخرية.





وأعربت الخارجية الإيرانية، عن أملها في أن "نشهد في شهر رمضان إجراءات إقليمية ودولية رادعة لإنهاء التوحش الصهيوني في قطاع غزة".

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ولفتت إلى أن "واشنطن مسؤولة عن استمرار الحرب في غزة ويمكنها إنهاؤها في حال وجود إرادة سياسية"، وأضافت: "أميركا طرف في الحرب على غزة ومسؤولة عن بدئها واستمرارها ومنع إنهائها".

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ157، الاثنين، على وقع استمرار القصف الإسرائيلي من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع بداية شهر رمضان.

ويعمل عدد من الدول، على إنزال مساعدات عبر الجو إلى غزة بسبب عدم سماح السلطات الإسرائيلية بدخول المساعدات برا، وفي السياق قام الجيش الاميركي، بالتنسيق مع الأردن ومصر وفرنسا، بإسقاط أكثر من 70 ألف وجبة طعام على شمال غزة خلال الأسبوع الماضي.

ووثقت مقاطع فيديو في حادثتين منفصلتين لحظة سقوط عدد من مظلات المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بطريقة خاطئة ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين. (RT)