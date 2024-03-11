أصيب 50 راكبا.. هذا ما حصل اليوم على متن إحدى طائرات بوينغ

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لا تزال الأزمات تلاحق شركة بوينغ لصناعة الطائرات. فقد كشفت شركة "لاتام إيرلاينز" للطيران لصحيفة نيوزيلاندا هيرالد أن 50 شخصاً على الأقل أصيب معظمهم بجروح طفيفة، اليوم الاثنين، جراء "مشكلة فنية" تسببت في "حركة قوية" خلال رحلة من سيدني إلى أوكلاند.وهبطت رحلة "لاتام إيرلاينز إل.إيه 800" وهي لطائرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر في مطار أوكلاند بعد ظهر الاثنين كما كان مقرراً، وفق موقع فلايت أوير. وتتوقف الرحلة عادة في أوكلاند في طريقها إلى سانتياغو عاصمة تشيلي.كما أفاد متحدث باسم شركة الطيران لصحيفة هيرالد بأن "مشكلة فنية" في الرحلة أثرت على بعض أفراد الطاقم والركاب، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.بدوره قال متحدث باسم مستشفى هاتو هون سانت جون لرويترز إن سيارة إسعاف تابعة للمستشفى عالجت نحو 50 شخصاً في المطار.كذلك أردف أن أحد المصابين في حالة خطيرة، بينما أصيب الباقون بجروح طفيفة إلى متوسطة. (العربية)