إقالة أكبر قائد بحري روسي عقب "انتكاسات كبيرة" في البحر الأسود

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نقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية عن تقارير إعلامية، أن الكرملين "أقال القائد الأعلى للبحرية الروسية"، وذلك بعد سلسلة من الانتكاسات والخسائر في البحر الأسود، حيث تعرضت سفن روسية لقصف أوكراني بطائرات بدون طيار وصواريخ.ونقلت كل من صحيفة "إزفستيا"، وهي صحيفة مقرها موسكو ومرتبطة بالكرملين، ووكالة أنباء سان بطرسبرغ، عن مصادر لم تذكر اسمها، أنه تم تغيير القيادة في قمة البحرية الروسية.وقال الموقعان الإخباريان إن الأدميرال نيكولاي يفمينوف، الذي يتولى منصب القائد الأعلى للبحرية الروسية منذ أيار 2019، قد أُقيل وحل محله الأدميرال ألكسندر مويسيف.وتدرب الأدميرال مويسيف كغواص في عهد الاتحاد السوفيتي السابق. وفي عام 1998، كان له الفضل في إطلاق أول أقمار اصطناعية تجارية صغيرة إلى الفضاء، من خلال غواصة تعمل بالطاقة النووية، والتي كان يقودها، وفق "تلغراف".ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية ولا الكرملين على خبر إقالة يفمينوف.وتعرضت البحرية الروسية لانتقادات شديدة خلال الحرب، لعدم قدرتها على هزيمة البحرية الأوكرانية الأصغر.وتم طرد تلك القوات البحرية فعلياً من شبه جزيرة القرم المحتلة، بعد أن دمرت ضربات الطائرات بدون طيار والصواريخ الأوكرانية العديد من السفن الحربية والغواصات الروسية، حسب الصحيفة.كشفت صور أقمار اصطناعية حصلت عليها صحيفة "تليغراف" البريطانية عن وجود توسعات هائلة في المقابر العسكرية في روسيا، مما يشير إلى التكلفة البشرية الباهظة التي تكبدتها قوات الكرملين جراء غزوها الشامل لأوكرانيا منذ 24 فبراير من العام 2022.وبعد ذلك، بدأت موسكو في بناء قاعدة جديدة لأسطولها في البحر الأسود في منطقة انفصالية بجورجيا موالية لها، والتي تبعد حوالي 611 كيلومترا عن روسيا.وقالت المخابرات الأوكرانية هذا الأسبوع، إن إحدى طائراتها بدون طيار "ضربت وأغرقت سفينة دورية روسية، مما أسفر عن مقتل 7 بحارة".وفي فبراير، أقالت وزارة الدفاع الروسية قائد أسطول البحر الأسود للمرة الثالثة منذ بداية الحرب.