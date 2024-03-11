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هل اغتالت إسرائيل الرجل الثالث في حماس؟

Lebanon 24
11-03-2024 | 05:50
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دأبت إسرائيل منذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من تشرين الأول الماضي على الإعلان باستمرار استهدافها لقيادات وعناصر في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

كما توعدت باغتيال قيادات الحركة سواء داخل القطاع المحاصر أم خارجه.
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إلا أن الجيش الإسرائيلي بدأ حالياً يتحقق من احتمال مقتل مروان عيسى، نائب قائد كتائب القسام في غارة جوية هذا الأسبوع، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الإثنين.

كما أشارت إلى أن عيسى، قد يكون لقي حتفه بغارة جوية نفذت يوم السبت الماضي.
 
 
 
 
 
نائب محمد الضيف
ورغم أن استهدافه المزعوم كان قبل 3 أيام، لكن الجيش الإسرائيلي لم يجز النشر إلا صباح اليوم.

في المقابل، لم تعلق حماس حتى الآن على تلك الشائعات.

ويعتبر عيسى وهو نائب محمد الضيف قائد القسام، الرجل الثالث في القيادة العليا لحماس.

وكانت إسرائيل وزعت على قواتها منذ كانون الأول الماضي 10 آلاف مجموعة من البطاقات التي تحتوي على 52 صورة لشخصيات بارزة في حماس "مطلوبة"، بما في ذلك زعيم الحركة يحيى السنوار ورئيس جناحها العسكري محمد الضيف. (العربية)




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