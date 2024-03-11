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عربي-دولي
رمضان في رفح.. شهادات تكشف "الكآبة" وما قيلَ يهزّ القلوب!
Lebanon 24
11-03-2024
|
11:00
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إلى خيمة متهالكة في مدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة، أُجبرت هناء المصري وزوجها وأطفالهما الـ6، على النزوح من منزلهم في خان يونس قبل 10 أيام، ليستقبلوا شهر رمضان بشكل مختلف بلا أية زينة أو وجبات تجمع العائلة في حالة من البهجة.
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وفرت عائلة المصري من خان يونس بعد دعوة الجيش الإسرائيلي للعائلات في منطقتهم بالخروج حفاظا على سلامتهم. وبحسب تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية، فقد قررت الأسرة الفرار إلى رفح الحدودية مع مصر، لتنضم إلى أكثر من مليون شخص يعيش السواد الأعظم منهم في خيام وسط ظروف إنسانية صعبة.
وفي تصريحٍ لها، قالت المصري (37 عاماً) للصحيفة البريطانية: "بناتي اعتدن إدخار أموالهن لشراء الزينة، وفي كل عام كنت أختار فانوسا جديدا لشهر رمضان. الوضع محبط وصعب للغاية".
وتحدثت السيدة بأسى إلى الصحيفة، حول الشهر المقدس لدى المسلمين الذي بدأ الإثنين، دون طقوس معتادة مثل إعداد وجبة السحور أو الإفطار، وقالت: "كنت أحب إعداد وجبة من الجبن والمربى والفول والبيض لإطعام أسرتي قبل بدء الصيام ليتحملوه، قبل إعداد وجبة لذيذة على الإفطار".
وتذكرت السيدة عاداتها خلال شهر رمضان، قائلة: "بعد صلاة الفجر كنت أجلس في حديقتي أتلوا القرآن.. والآن حديقتي في حالة خراب".
ووضعت الحرب المتواصلة منذ 5 أشهر، أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة يشكّلون الغالبية العظمى من السكان، أمام خطر المجاعة، وفق الأمم المتحدة.
"ندوب القصف"
وحذرت جماعات الإغاثة من "حمام دم" إذا شنت القوات الإسرائيلية هجوما على المدينة. مع هذا، تقول المصري في حديثها عبر "الغارديان": "لست الوحيدة التي تتوق إلى الحفاظ على العادات. كنت وجيراني نزين الشوارع بالأضواء والفوانيس، لكن كل شيء حولنا صار كئيبا. الشوارع تحمل ندوب القصف الإسرائيلي والمجتمع في حالة حداد".
حسين العودة (37 عاماً)، وصل إلى رفح منذ أكثر من شهر، بعدما أمضى معظم فترة الحرب في أحد ملاجئ الأمم المتحدة قرب خان يونس، ويعمل مسؤول برامج في منظمة دولية غير حكومية.
أوضح العودة للصحيفة أنه بالكاد يأكل اللحوم منذ بدء الحرب، ويعيش مؤخراً على الفاصوليا المعلبة، وقال: "هناك بعض المكسرات والفواكه المجففة في الأسوق، وهي أشياء اعتدنا كسر إفطارنا بها في رمضان، لكنها حاليا باهظة الثمن. ستكون وجبة الإفطار عبارة عن مزيد من الفول".
وفشلت كل مساعي تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، فيما ارتفعت حصيلة القتلى في القطاع نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى 31045، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع، نقلتها وكالة "فرانس برس".
واندلعت الحرب في أعقاب هجوم شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول، أسفر عن مقتل 1160 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" استناداً الى أرقام إسرائيلية رسمية.
"حالة خراب"
ونقلت وكالة رويترز، عن أم لـ5 أطفال تدعى مها، وهي نازحة في رفح، قولها: "لا يوجد طعام، ولا نملك سوى بعض المعلبات والأرز، وتباع معظم المواد الغذائية بأسعار جنونية".
وأوضحة أنها اعتادت أن تملأ منزلها بالزينة استقبالا لشهر رمضان، وثلاجتها لا تخلُ عادة من المواد الغذائية اللازمة لوجبات الإفطار، مضيفة: "لم نقم بأي استعدادات لاستقبال شهر رمضان لأننا نصوم منذ 5 أشهر".
وحول الأوضاع في غزة، قالت نهاد الجد، لوكالة "رويترز"، بعد نزوحها مع عائلتها إلى رفح: "رغم أن رمضان شهر مبارك هذا العام ليس مثل كل عام، فإننا صامدون وصابرون، وسنستقبل شهر رمضان كعادتنا بالزينة والأغاني والدعاء والصيام".
وتابعت: "في رمضان المقبل، نتمنى أن تعود غزة، ونأمل أن يتغير كل الدمار والحصار في غزة، ويعود الجميع في حال أفضل".
(الحرة)
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