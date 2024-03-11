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عربي-دولي

الهجوم على رفح أصبح وشيكا؟ مسؤولون يكشفون

Lebanon 24
11-03-2024 | 06:41
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رأى مسؤولون إسرائيليون اليوم الإثنين، أن الهجوم الإسرائيلي المتوقع على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة "ليس وشيكا".

وأوضح المسؤولون لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية الذين لم تذكر أسماءهم، أن جيش العدو الإسرائيلي لم يحشد بعد القوات اللازمة للمضي قدما في هجوم رفح، كما أنه لم يضع اللمسات النهائية على خطط لإجلاء المدنيين من المدينة.
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وأضافوا أنه "من الممكن تفعيل الحشد اللازم للقوة في وقت قصير، ومن المتوقع أن تستغرق عملية إجلاء مدنية كبيرة أسبوعين على الأقل".

وقال مسؤولون عسكريون وسياسيون إن مجلس الوزراء الإسرائيلي، لم يوقع بعد على الخطط التي قدمها الجيش للإخلاء والتوغل، لكنهم حذروا من أن الهجوم على رفح خلال شهر رمضان ليس مستبعدا.

وأكدت إسرائيل أكثر من مرة للإدارة الأميركية، أنها ستنفذ عملية إجلاء للمدنيين قبل شن هجوم على ما وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنه "المعقل الأخير لحماس"، في إشارة إلى رفح.

وباتت المدينة محل اهتمام وقلق دوليين، مع إصرار إسرائيل على اجتياحها عسكريا رغم أنها تؤوي نحو 1.5 مليون نازح فلسطيني.

وفر أكثر من نصف سكان قطاع غزة إلى رفح خلال الحرب، هربا من الهجمات الإسرائيلية العنيفة التي أدت إلى مقتل أكثر 31 ألف فلسطيني منذ السابع من تشرين الأول الماضي. (سكاي نيوز)
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