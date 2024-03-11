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إقتصاد

لأوّل مرّة... هذا ما سجّلته الليرة التركيّة أمام الدولار

Lebanon 24
11-03-2024 | 06:55
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انخفضت العملة التركية أمام نظيرتها الأميركية، في تعاملات اليوم الاثنين إلى مستوى قياسي جديد، حيث جرى تداول الدولار فوق مستوى 32 ليرة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ العملة.

وارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.19% إلى 32.0010 ليرة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ". (روسيا اليوم)
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