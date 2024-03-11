لأوّل مرّة... هذا ما سجّلته الليرة التركيّة أمام الدولار

انخفضت العملة التركية أمام نظيرتها الأميركية، في تعاملات اليوم الاثنين إلى مستوى قياسي جديد، حيث جرى تداول الدولار فوق مستوى 32 ليرة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ العملة.



وارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.19% إلى 32.0010 ليرة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ". (روسيا اليوم)