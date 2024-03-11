جريمة مروّعة هزّت فجر اليوم بلداً عربيّاً... هذا ما فعله رجل بزوجته!

في أول أيام شهر رمضان المبارك، ارتكب شاب جريمة مروعة في صعيد مصر، بعدما قتل زوجته وحاول إنهاء حياته بطلق ناري، فجر اليوم الاثنين.



وأطلق الشاب المصري وابلا من الرصاص باتجاه زوجته لتسقط قتيلة، ثم حاول إنهاء حياته بعدها، بطلق ناري، في إحدى قرى مركز "نجع حمادي"، شمال محافظة قنا في صعيد مصر. (العربية)

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