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عربي-دولي

مصر والإمارات تنفذان أول عملية خلال شهر رمضان في سماء غزة

Lebanon 24
11-03-2024 | 07:03
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أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الاثنين، عن تنفيذ عملية الإسقاط الثامنة للمساعدات الإنسانية والإغاثية في أول أيام شهر رمضان.
وقد تم تنفيذ العملية بواسطة طائرات القوات الجوية للإمارات ومصر على شمال قطاع غزة، وذلك "للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها"، وفق بيان القيادة.
 
 
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وقام بتنفيذ عملية الإسقاط الثامنة طواقم مشتركة من كلا البلدين، عبر طائرتين حملتا 42 طناً من المساعدات الغذائية والطبية.

وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير"، إلى أكثر من 353 طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية منذ انطلاق العملية.

وتأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار "عملية الفارس الشهم / 3" والتي انطلقت بتاريخ 2023/11/5 بناء على أوامر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. (روسيا اليوم)
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