حادث جديد في البحر الأحمر.. ماذا في التفاصيل؟ (صورة)

شهد البحر الأحمر اليوم الأثنين حادثاً جديداً، في سيناريو بات يتكرر بشكل شبه يومي، جراء التوترات التي توسعت في المنطقة منذ تفجر الحرب في قطاع غزة، حيث أشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بتغريدة على حسابها في منصة إكس، إلى أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 71 ميلا بحريا جنوب غربي الصليف اليمني.
كما أهابت بالسفن أن تبحر بحذر وإبلاغها بأي نشاط مريب، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل عن ماهية الحادث.
ومنذ 19 تشرين الثاني، نفذ الحوثيون أكثر من 65 هجوما بالمسيرات والصواريخ على سفن تجارية في هذا الممر المائي، زاعمين أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، وذلك دعما لقطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية عنيفة منذ 7 تشرين الأول.
فيما أجبرت تلك الهجمات شبه اليومية الشركات على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا. (العربية)