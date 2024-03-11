حادث جديد في البحر الأحمر.. ماذا في التفاصيل؟ (صورة)

شهد البحر الأحمر اليوم الأثنين حادثاً جديداً، في سيناريو بات يتكرر بشكل شبه يومي، جراء التوترات التي توسعت في المنطقة منذ تفجر الحرب في قطاع غزة، حيث أشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بتغريدة على حسابها في منصة إكس، إلى أنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 71 ميلا بحريا جنوب غربي الصليف اليمني.

كما أهابت بالسفن أن تبحر بحذر وإبلاغها بأي نشاط مريب، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل عن ماهية الحادث.