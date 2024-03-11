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عربي-دولي

إصابة 3 ضباط إسرائيليين... ماذا جرى معهم خلال إحدى العمليّات؟

Lebanon 24
11-03-2024 | 08:13
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أعلن الجيش الإسرائيلي، عن تعرض مروحية تابعة لقواته لأضرار أثناء عملية نقل برية.

وأضاف: "أصيب ثلاثة ضباط من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي". (روسيا اليوم)
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