إصابة 3 ضباط إسرائيليين... ماذا جرى معهم خلال إحدى العمليّات؟

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن تعرض مروحية تابعة لقواته لأضرار أثناء عملية نقل برية.



وأضاف: "أصيب ثلاثة ضباط من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي". (روسيا اليوم)

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