ماسك: منافس "تشات جي بي تي" سينطلق هذا الأسبوع

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أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أن شركته للذكاء الاصطناعي "إس إيه آي" ستطلق برنامج "غروك" قريباً جداً هذا الأسبوع.وقال ماسك عبر حسابه على "إكس"، إن البرنامج الجديد سيكون جاهزاً هذا الأسبوع.أما "غروك"، فهو برنامج دردشة آلي ينافس "تشات جي بي تي" التابع لشركة "أوبن إيه آي". (العربية)