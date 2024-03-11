نتنياهو: أنا المسؤول عن مستقبل دولتنا لا بايدن





فبعدما هاجم بايدن نتنياهو، ورأى أنه يضر بإسرائيل أكثر مما يساعدها، ردّ رئيس الوزراء بأنه هو المسؤول عن مستقبل إسرائيل لا بايدن.

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وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة "Fox new" الأميركية: "أنا المسؤول عن مستقبل دولتنا لا بايدن". يبدو أن التوتر سيظل سيد الموقف بين الرئيس الأميركي جو بايدن، وحليفه الذي كان الأقرب رئيس الحكومة الإسرائيلية بينيامين نتنياهو.فبعدما هاجم بايدن نتنياهو، ورأى أنه يضر بإسرائيل أكثر مما يساعدها، ردّ رئيس الوزراء بأنه هو المسؤول عن مستقبل إسرائيل لا بايدن.وقال نتنياهو في مقابلة مع شبكة "Fox new" الأميركية: "أنا المسؤول عن مستقبل دولتنا لا بايدن".

وأثار نتنياهو جدلا وتساؤلات، بعد تصريحه عن "القضاء على الرقم 4" في حركة حماس.



وقال نتنياهو في كلمة مصورة، يوم الإثنين: "نحن في الطريق إلى النصر المطلق. في الطريق إلى هذا النصر قضينا بالفعل على الرقم 4 في حماس. 3 و2 و1 في الطريق".



وأضاف: "الجميع فانون، وسوف نصل إلى الجميع".



لكن القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين تساؤلات عما يقصده نتنياهو بالرقم 4 في حماس.



وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن نتنياهو كان يقصد أن الرجل الأول في حماس هو يحيى السنوار، ورقم 2 هو محمد الضيف، ورقم 3 هو مروان عيسى، ورقم 4 هو على ما يبدو صالح العاروري، الذي قتل في هجوم جنوبي بيروت قبل أشهر.