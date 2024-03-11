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عربي-دولي
تدريبات عسكريّة لروسيا والصين وإيران في خليج عمان
Lebanon 24
11-03-2024
|
09:07
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أعلنت روسيا أن مجموعة من سفنها الحربية وصلت إلى إيران للمشاركة في تدريبات مع إيران والصين، في خليج عمان وبحر العرب.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية، الإثنين، أن التدريبات المشتركة التي تحمل اسم "حزام الأمن البحري 2024" ستشارك فيها سفن حربية وطائرات.
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وقالت الوزارة: "الجزء العملي من التدريب سيجري في مياه خليج عمان في بحر العرب. الغرض الرئيسي من المناورات هو العمل على سلامة النشاط الاقتصادي البحري".
وأضافت أن المجموعة الروسية يقودها الطراد الصاروخي "فارياج" من أسطولها للمحيط الهادي.
وقالت إن ممثلين عن القوات البحرية لباكستان وكازاخستان وأذربيجان وسلطنة عمان والهند وجنوب إفريقيا، سيتواجدون كمراقبين.
كما أكدت وزارة الدفاع الصينية إجراء التدريبات المشتركة، في الفترة من 11 إلى 15 آذار الجاري.
وذكرت الوزارة في بيان أن التدريبات تهدف إلى "الحفاظ على الأمن البحري الإقليمي بشكل مشترك".
وأضافت أن الصين سترسل سفينتين مزودتين بصواريخ موجهة وسفينة إمداد للمشاركة في التدريبات. (سكاي نيوز)
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