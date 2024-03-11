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عربي-دولي

"إبن بطل".. نجل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح ينشد في رمضان رغم كل الصعاب (فيديو)

Lebanon 24
11-03-2024 | 09:08
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عرضت قناة "الجزيرة"، مقطع فيديو للطفل يحيى، نجل المراسل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، وهو ينشد أغنية دينية (رمضان تجلّى وابتسم)، وذلك بمناسبة حلول الشهر المبارك.
 
وأطل يحيى بثوب أبيض وهو ينشد بكل روحانية، وقال: "كل عام وأنتم بخير، وأنا أعرف كم هي الظروف والحرب صعبة، وأنا عشت هذه الظروف والحرب، وبتمنى ترجع أرضنا، وبتمنى تدعو لشهدائنا، وتدعو لأهلي".
 
وأشاد الجمهور بصوت يحيى وصبره رغم كل الصعاب، خصوصاً بعد أن استشهد عدد من أفراد عائلته بمن فيهم أمه وأخيه واخته وابن أخيه في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه بمخيم النصيرات وسط القطاع، بالإضافة إلى استشهاد أخيه الصحفي حمزة في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة. 
 
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