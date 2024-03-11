سقوط جسر في السعودية... هل من إصابات؟

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انشغل العديد من السعوديين خلال الساعات الماضية، بمقطع مصور لسقوط جسر مشاة على طريق الأمير سلطان في ‎خميس مشيط، وسط حالة استنفار من الجهات المختصة لإعادة الحركة المرورية.وأكدت مصادر مطلعة أن معدات ثقيلة محمولة على شاحنة تسببت بسقوط الجسر، دون وجود خسائر بشرية. (العربية)