كيت ميدلتون تعتذر بسبب هذه الصورة.. فما القصة؟



Advertisement

وكتبت الأميرة البريطانية عبر منصة "إكس": "مثل العديد من المصورين الهواة، أقوم أحيانًا بتجربة تحرير الصور. أردت أن أعرب عن اعتذاري عن أي ارتباك تسببت فيه الصورة العائلية التي شاركناها بالأمس". اعتذرت كيت ميدلتون، زوجة الأمير وليام ولي العهد البريطاني أمير ويلز، عن "أي ارتباك" بشأن الصورة الرسمية المعدلة التي أثارت الجدل، وحذفتها عدة وكالات أنباء عالمية بسبب مخاوف من أنه "تم التلاعب بها" بعد ساعات من نشرها.وكتبت الأميرة البريطانية عبر منصة "إكس": "مثل العديد من المصورين الهواة، أقوم أحيانًا بتجربة تحرير الصور. أردت أن أعرب عن اعتذاري عن أي ارتباك تسببت فيه الصورة العائلية التي شاركناها بالأمس".

وكانت الصورة التي صدرت أمس الأحد بمناسبة عيد الأم في المملكة المتحدة، هي أول صورة رسمية لكيت منذ الجراحة التي أجريت لها في البطن وجاءت بعد أسابيع من التكهنات حول مكان وجودها. وقد تم تصميمها للحد من التكهنات، إلا أنها أثارت جدلاً وكثيراً من التخمينات بشأن صحة الأميرة، فبعد ساعات من نشر قصر كنسينغتون الصورة، أصدرت أربع وكالات تصوير كبرى "إخطارات بالحذف"، معربة عن مخاوفها من أن الصورة جرى تعديلها.