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عربي-دولي
كيت ميدلتون تعتذر بسبب هذه الصورة.. فما القصة؟
Lebanon 24
11-03-2024
|
10:01
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اعتذرت كيت ميدلتون، زوجة الأمير وليام ولي العهد البريطاني أمير ويلز، عن "أي ارتباك" بشأن الصورة الرسمية المعدلة التي أثارت الجدل، وحذفتها عدة وكالات أنباء عالمية بسبب مخاوف من أنه "تم التلاعب بها" بعد ساعات من نشرها.
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وكتبت الأميرة البريطانية عبر منصة "إكس": "مثل العديد من المصورين الهواة، أقوم أحيانًا بتجربة تحرير الصور. أردت أن أعرب عن اعتذاري عن أي ارتباك تسببت فيه الصورة العائلية التي شاركناها بالأمس".
وكانت الصورة التي صدرت أمس الأحد بمناسبة عيد الأم في المملكة المتحدة، هي أول صورة رسمية لكيت منذ الجراحة التي أجريت لها في البطن وجاءت بعد أسابيع من التكهنات حول مكان وجودها. وقد تم تصميمها للحد من التكهنات، إلا أنها أثارت جدلاً وكثيراً من التخمينات بشأن صحة الأميرة، فبعد ساعات من نشر قصر كنسينغتون الصورة، أصدرت أربع وكالات تصوير كبرى "إخطارات بالحذف"، معربة عن مخاوفها من أن الصورة جرى تعديلها.
وقالت وكالة أسوشيتد برس في بيان: "عند الفحص والتدقيق يبدو أن المصدر قد تلاعب بالصورة"، كما قالت وكالة "فرانس برس" في رسالة إلى عملائها: "تبيّن أن الصورة التي شاركها قصر كنسينغتون اليوم لكيت وأطفالها قد تم تعديلها، لذلك تم سحبها من أنظمة وكالة فرانس برس".
بدوره، قال قصر كنسينغتون في لندن إن الصورة التقطها وليام أمير ويلز.
كما ظهرت الصورة على الصفحات الأولى للعديد من الصحف والمواقع البريطانية، قبل أن يتم إدراك المخاوف بشأنها. (العربية)
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