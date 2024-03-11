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عربي-دولي

علماء يعثرون على أقدم مخبز معروف في العالم... أين يقع؟

Lebanon 24
11-03-2024 | 10:29
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أفادت شبكة "سي أن أن" بأنه تم العثور على هيكل فرن "مدمر" إلى حد كبير في منطقة تسمى "ميكان 66"، حيث توجد منازل محاذية لبعضها من الطوب اللبن، في موقع تشاتالهويوك الأثري في مقاطعة قونيا جنوي تركيا، وفقا لمركز أبحاث وتطبيقات العلوم والتكنولوجيا بجامعة نجم الدين أربكان التركية.
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وذكر المركز في بيان أن العلماء عثروا حول الفرن على قمح وشعير وبذور بازلاء وبقايا مستديرة "إسفنجية" بحجم كف اليد.

كما وجد تحليل البقايا العضوية أنها كانت عبارة عن خبز غير مطهو ومخمر عمره 8600 عام.

بدوره، وصف رئيس بعثة التنقيب الأستاذ المشارك في جامعة الأناضول في تركيا، علي أوموت توركان، الاكتشاف بأنه بمثابة "أقدم خبز في العالم".

وقال: "إنها نسخة أصغر من رغيف الخبز، إذ تحتوي الخميرة، التي لم يتم خبزها، على إصبع مضغوط في المنتصف، تم تخميرها وبقيت حتى يومنا هذا مع وجود النشويات بداخلها. لا يوجد شيء مماثل كهذا حتى الآن".

كذلك تم الحفاظ على الخشب والخبز بفضل الطين الرقيق الذي غطى الإناء الذي وضع فيها، بحسب عالم الأحياء صالح كافاك، المحاضر بجامعة غازي عنتاب في تركيا.

وقال: "تم خلط الدقيق والماء، وتم تحضير الخبز بجوار الفرن وحفظه لفترة". (العربية)

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

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