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عربي-دولي

بمناسبة رمضان.. غوتيريش يدعو إلى "إسكات الأسلحة" في غزة

Lebanon 24
11-03-2024 | 11:15
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، إلى "إسكات الأسلحة" في قطاع غزة بمناسبة شهر رمضان.

وقال غوتيريش لصحافيين "يصادف اليوم بداية شهر رمضان المبارك، وهو الوقت الذي يحتفل فيه المسلمون في جميع أنحاء العالم وينشرون قيم السلام والمصالحة والتضامن. لكن حتى مع بداية شهر رمضان، يستمر القتل والقصف والمذبحة في غزة".
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 كما دعا إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وتذليل "جميع العقبات التي تحول دون ضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة بالسرعة والنطاق الواسع المطلوبين" إلى غزة، حيث تحذر الأمم المتحدة من أن ربع سكان القطاع أصبحوا على شفا المجاعة.
 
وقال غوتيريش "القانون الإنساني الدولي أصبح في حالة يرثى لها".

وأضاف "التهديد بشن هجوم إسرائيلي على رفح يمكن أن يدفع سكان غزة إلى دائرة أعمق من الجحيم". (سكاي نيوز عربية) 
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