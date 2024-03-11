عمليّة الإغتيال حصلت في الضاحية الجنوبية... من قصد نتنياهو بالمسؤول رقم 4؟

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل قتلت "الرجل الرابع" في حماس، في إشارة على ما يبدو إلى نائب القائد السياسي للحركة صالح العاروري.

واغتِيلَ العاروري في غارة جوية على ضاحية بيروت الجنوبية في أوائل شهر كانون الثاني الماضي على الرغم من أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها رسميًا عن الهجوم.

Advertisement



وقال نتنياهو في مقطع مصوّر: "نحن في طريقنا إلى النصر المطلق. وفي طريقنا إلى هذا النصر، قضينا على الرقم 4 في حماس. و3 و2 و1 في الطريق. الجميع فانون، سنصل إلى الجميع".



في المقابل، نقلت القناة 12 عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم لا يعلمون من قصد نتنياهو بالمسؤول رقم 4. (العربية)