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اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن منصة التواصل الاجتماعي الأميركية "فيسبوك" تشكل تهديدا للناس وللعديد من وسائل الإعلام.وقال ترامب في مقابلة مع قناة CNBC: "لا أحب فكرة أنه إذا منعتم "تيك توك" سوف تجعلون "فيسبوك" أكبر، وأنا اعتبر أن "فيسبوك" هو عدوّ الناس والكثير من وسائل الإعلام".كما اعترف ترامب بأنه يعتبر "تيك توك" تهديدا للأمن القومي، لكنه قال إن هناك "الكثير من الأشياء الجيّدة" في هذه المنصة. (روسيا اليوم)