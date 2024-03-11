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عربي-دولي

ترامب يُهاجم "فيسبوك" و"تيك توك"

Lebanon 24
11-03-2024 | 11:04
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اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن منصة التواصل الاجتماعي الأميركية "فيسبوك" تشكل تهديدا للناس وللعديد من وسائل الإعلام.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة CNBC: "لا أحب فكرة أنه إذا منعتم "تيك توك" سوف تجعلون "فيسبوك" أكبر، وأنا اعتبر أن "فيسبوك" هو عدوّ الناس والكثير من وسائل الإعلام".
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كما اعترف ترامب بأنه يعتبر "تيك توك" تهديدا للأمن القومي، لكنه قال إن هناك "الكثير من الأشياء الجيّدة" في هذه المنصة. (روسيا اليوم)

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