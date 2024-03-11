بريطانيا تخصّص مبلغاً ضخماً لحماية الجالية المسلمة... هذه قيمته

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أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستُخصص 117 مليون جنيه استرليني لتعزيز حماية المساجد والمدارس الدينية ومراكز الجالية الإسلامية في المملكة المتحدة، معتبرة أن الأعمال المعادية للإسلام المرتكبة في البلاد "لا يمكن الدفاع عنها".وتزايدت الأعمال المعادية للإسلام والمعادية للسامية بشكل كبير في بريطانيا منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. (سكاي نيوز)