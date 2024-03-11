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عربي-دولي

"الذكاء الاصطناعي".. هكذا يهدّد الانتخابات الأميركية!

Lebanon 24
11-03-2024 | 11:36
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كشف مسؤولون عن الانتخابات في الولايات المتحدة، عن تخوفهم من تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي على العملية الانتخابية التي تحل في تشرين الثاني المقبل.

ووفق ما أوردت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، يُعد العاملون في مجال الانتخابات أهدافا معرضة للخطر بشكل فريد، مع أنهم أصلا غير محددين تماما، بحيث لا يعرف أحد من هم فعلا، علما بأن معظم الأميركيين لا يزالون يثقون بمسؤولي الانتخابات على نطاق واسع.
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وإن أحد التهديدات الخاصة، يتمثل في انتحال شخصيات مسؤولي الانتخابات أنفسهم عبر الذكاء الاصطناعي، واستخدام ذلك لتضليل عاملين آخرين في الاستحقاق، وفق الصحيفة.  وعلى سبيل المثال، يمكن لسكرتير ولاية مزيف أن يدفع بتعليمات خاطئة يوم الانتخابات، مما يؤدي إلى إرباك مديري الانتخابات المحليين أو العاملين في مراكز الاقتراع وتعطيل التصويت.

أو يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي بـ"محاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمة مهمة" عبر محاكاة شخصية مسؤول ما، وفق الصحيفة.

وتطرقت الصحيفة إلى تجربة سكرتير ولاية أريزونا، أدريان فونتس، الذي نشر أواخر العام الماضي تدريبا، شمل نسخة مزيفة له، تنشر معلومات كاذبة، مؤكداً أن "أدوات الذكاء الاصطناعي لديها الكثير من الإمكانات لإحداث الكثير من الضرر".

ووفق خبراء ومختصين، فإن تلك التكنولوجيا "تطورت بسرعة كبيرة، لدرجة أن الناس في كثير من الأحيان لا يدركون مدى سهولة وفعالية انتحال شخصية ما بواسطة الذكاء الاصطناعي". 

وتناولت الصحيفة أيضا، تجربة مجموعة مركز برينان للعدالة التابعة للحكومة الأميركية، وتطرقت إلى تدريباته الانتخابية على الذكاء الاصطناعي، وقالت إن "التجربة تُظهر مثالا ملموسا عن المعلومات الخاطئة التي تُنتج باستخدامه"، بهدف إعطاء رسائل مضللة للجمهور.

وبحسب كبير مديري انتخابات المجموعة، لورانس نوردن: فإن تفاقم عمليات التزييف العميق وتطور أدوات الذكاء الاصطناعي يؤكدان أن هذا النوع من الخداع ليس خيالاً علمياً. 

وفي السياق ذاته، بدأت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، العمل على دمج سيناريوهات الذكاء الاصطناعي في التدريبات الانتخابية، وذلك ضمن جهود حماية "البنية التحتية الحيوية"، والأنظمة الانتخابية.


ويقول مسؤولون عن الانتخابات إنهم معتادون بالفعل على محاربة المعلومات المضللة، وما عليك سوى إلقاء نظرة على موجة الشكوك ونظريات المؤامرة منذ عام 2020. (الحرة)

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

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