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صافرات الإنذار تدوي لأول مرة منذ 3 أسابيع في إيلات (فيديو)

Lebanon 24
11-03-2024 | 11:43
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ذكر جيش العدو الإسرائيلي اليوم الاثنين، أن صفارات الإنذار بمدينة إيلات جنوبي البلاد، انطلقت للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع.
وقالت الخدمة الصحفية لجيش العدو إن "صفارات إنذار الغارة الجوية انطلقت للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع في مدينة إيلات الإسرائيلية".

وأوضح الجيش أنه "أطلق صفارات الإنذار بمدينة إيلات جنوبي البلاد بشكل خاطئ و بعد تشخيص خاطئ من تهديد محتمل".
 
 
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وكانت آخر مرة انطلقت فيها صفارات الإنذار بالمدينة في 22 شباط.

هذا وأعلن جيش العدو الإسرائيلي اليوم الاثنين، تعرض مروحية تابعة لقواته لأضرار أثناء عملية نقل برية، وإصابة 3 ضباط بجروح.

ومع دخول الحرب في غزة يومها الـ157، يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه، فيما تتفاقم الظروف الإنسانية المأساوية بالقطاع، وارتفاع في حصيلة الشهداء مع دخول شهر رمضان. (روسيا اليوم)
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