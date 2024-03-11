صافرات الإنذار تدوي لأول مرة منذ 3 أسابيع في إيلات (فيديو)

ذكر جيش العدو الإسرائيلي اليوم الاثنين، أن صفارات الإنذار بمدينة إيلات جنوبي البلاد، انطلقت للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع.

وقالت الخدمة الصحفية لجيش العدو إن "صفارات إنذار الغارة الجوية انطلقت للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع في مدينة إيلات الإسرائيلية".



وأوضح الجيش أنه "أطلق صفارات الإنذار بمدينة إيلات جنوبي البلاد بشكل خاطئ و بعد تشخيص خاطئ من تهديد محتمل".