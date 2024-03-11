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أوكرانيا تعلن البدء في بناء خطوط تحصينات دفاعية جديدة

Lebanon 24
11-03-2024 | 12:10
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم، البدء ببناء ثلاثة خطوط من التحصينات الجديدة بطول 2000 كيلومتر في أوكرانيا.

 وكتب زيلينسكي في قناته على "تلغرام": "هناك موضوع مهم هو التحصين.. تقرير رئيس الوزراء دينيس شميغال حول وتيرة بناء خطوط دفاعية جديدة.. ثلاثة خطوط بطول 2000 كيلومتر، مهمة واسعة النطاق".

وكان رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال قد صرح في 4 اذار الجاري أن كييف خصصت أكثر من 20 مليار هريفنيا (525.6 مليون دولار) لبناء التحصينات هذا العام، وفي الوقت نفسه، أشارت نائبة البرلمان الأوكراني عن حزب التضامن الأوروبي، فيكتوريا سيومار، إلى أن البلاد تفتقر بشدة إلى الأموال اللازمة لحل هذه المشكلة.

( روسيا اليوم)
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