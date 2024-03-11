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عربي-دولي

سابقة خطيرة في أول ايام رمضان.. أسلاك شائكة وحصار عند المسجد الأقصى

Lebanon 24
11-03-2024 | 12:10
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أحاطت القوات الإسرائيلية مع أول أيام رمضان السور المحاذي للمسجد الأقصى في منطقة باب الأسباط بالأسلاك الشائكة، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين.

وقالت محافظة القدس في بيان مقتضب نقلته الوكالة: "في سابقة خطيرة ولأول مرة منذ عام 1967، قام الجيش الإسرائيلي اليوم بوضع أسلاك شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى في منطقة باب الأسباط".
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ووفقا الوكالة، "تفرض القوات الإسرائيلية حصارا مشددا على المسجد الأقصى منذ خمسة أشهر وتمنع الدخول إليه، وقد أصدرت عشرات أوامر الإبعاد بحق مقدسيين، من أجل منعهم من الصلاة خلال شهر رمضان".
 
 
وأوضح المسؤول في حركة "فتح" في البلدة القديمة ناصر قوس أن "إسرائيل تهدف من هذه الخطوة إلى منع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى للصلاة".
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