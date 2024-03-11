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عربي-دولي

الأردن: 5 أشهر مرت على العدوان على غزة والعالم عاجز عن إيقافه

Lebanon 24
11-03-2024 | 12:40
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قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الاثنين، إن العالم "عاجز عن إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، معتبراً أن تقييد وصول المصلين إلى الأقصى والعبث بالمقدسات "عبث بالنار".

 جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة عمان، مع وزير خارجية الفاتيكان المطران بول ريتشارد غلاغير، في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة، يجريها الأخير إلى المملكة.

 وأفاد الصفدي أن "شهر رمضان شهر الرحمة والسلامة والسكينة، لكن للأسف، هذا ليس الواقع الذي يعيشه 2.3 مليون في غزة وهم يستمرون في المعاناة من وحشية العدوان الإسرائيلي".

 وتابع "الفلسطينيون يعانون من الواقع الأليم الذي ينبغي علينا تغييره، وللأسف مر 5 أشهر على هذا النزاع والعالم عجز عن تنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن يقف لإحلال الكرامة الإنسانية".

 وبين أن الوضع "صعب جدا" في الضفة الغربية، مؤكدا على أن "الإجراءات الأحادية الإسرائيلية من خروقات حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية والقيود على حق أداء العبادات تغير الواقع على الأرض ولا تسهم في إحلال السلام ولا حتى في تحقيق حل الدولتين".

 واستدرك: "على إسرائيل رفع مثل هذه القيود واحترام حرية العبادة، وأن تسمح للمصلين أن يؤدوا واجباتهم الدينية خلال شهر رمضان".

 وأوضح في السياق ذاته أن "العبث بالمقدسات هو عبث بالنار، ونحثكم ونحث كل دول العالم على أن يقوموا بكل ما هو ممكن لضمان أن تحترم إسرائيل الوضع القانوني والتاريخي في الأراضي المقدسة".

( الأناضول)
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