السودان.. تجدُّد الاشتباكات في أول يوم من رمضان رغم دعوات أممية بالتهدئة

تجددت الاشتباكات بالعاصمة السودانية الخرطوم، الاثنين، بين الجيش وقوات الدعم السريع، في أول أيام شهر رمضان، رغم الدعوات الدولية والإقليمية لوقف الأعمال العدائية.

وأفاد شهود، بأن اشتباكات اندلعت بين الجيش السوداني والدعم السريع في الخرطوم، وأم درمان وبحري غربي وشمالي العاصمة.

وذكر الشهود أن الجيش نفذ هجمات على قوات الدعم السريع في أحياء جنوب وشرق الخرطوم، وفي مناطق شمالي مدينة بحري.

كما شهدت مدينة أم درمان اشتباكات بين الطرفين بحسب الشهود.

من جانبه، قال الجيش السوداني في بيان، إن قواته بمنطقة الكدرو العسكرية شمالي مدينة بحري، دمرت 7 عربات قتالية وشاحنتي وقود، تابعة للدعم السريع.

وأكد البيان مقتل أفراد الدعم السريع المصاحبة لتلك لمركبات، فيما لم يصدر تعقيب فوري من قوات الدعم السريع بخصوص بيان الجيش والاشتباكات حتى الساعة 14:15 (ت.غ).

( الأناضول)