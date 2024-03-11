Advertisement

عربي-دولي

السودان.. تجدُّد الاشتباكات في أول يوم من رمضان رغم دعوات أممية بالتهدئة

Lebanon 24
11-03-2024 | 13:05
A-
A+
Doc-P-1173980-638457809220224223.jpg
Doc-P-1173980-638457809220224223.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تجددت الاشتباكات بالعاصمة السودانية الخرطوم، الاثنين، بين الجيش وقوات الدعم السريع، في أول أيام شهر رمضان، رغم الدعوات الدولية والإقليمية لوقف الأعمال العدائية.

 وأفاد شهود، بأن اشتباكات اندلعت بين الجيش السوداني والدعم السريع في الخرطوم، وأم درمان وبحري غربي وشمالي العاصمة.

 وذكر الشهود أن الجيش نفذ هجمات على قوات الدعم السريع في أحياء جنوب وشرق الخرطوم، وفي مناطق شمالي مدينة بحري.

 كما شهدت مدينة أم درمان اشتباكات بين الطرفين بحسب الشهود.

 من جانبه، قال الجيش السوداني في بيان، إن قواته بمنطقة الكدرو العسكرية شمالي مدينة بحري، دمرت 7 عربات قتالية وشاحنتي وقود، تابعة للدعم السريع.

 وأكد البيان مقتل أفراد الدعم السريع المصاحبة لتلك لمركبات، فيما لم يصدر تعقيب فوري من قوات الدعم السريع بخصوص بيان الجيش والاشتباكات حتى الساعة 14:15 (ت.غ).

( الأناضول)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:16 | 2024-03-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2024-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2024-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2024-03-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:50 | 2024-03-11
13:40 | 2024-03-11
13:25 | 2024-03-11
13:07 | 2024-03-11
13:00 | 2024-03-11
12:40 | 2024-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24