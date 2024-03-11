نتنياهو يعترف بالخلاف مع واشنطن.. اليكم ما قاله

أشار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الى أن تل أبيب وواشنطن متفقتان حول الأهداف الرئيسية للعملية في قطاع غزة، لكن وجهات نظر السلطات الأميركية والإسرائيلية تختلف في التفاصيل.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، قال: "نحن متفقون على الأهداف الرئيسية لعملية إسرائيل في غزة، ولكننا نختلف حول كيفية تحقيقها. وفي نهاية المطاف، يجب على إسرائيل أن تتخذ قرارات".

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وأضاف أن إسرائيل ليس لديها أي نية لإبطاء القتال في القطاع.



وتابع: "لن نتباطأ، نحن بحاجة إلى الاهتمام بأمن إسرائيل، وهذا يعني تدمير جيش الإرهابيين".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي قضى على حوالي ثلاثة أرباع مقاتلي حركة "حماس" وأن النصر على هذه الحركة بات وشيكا.