موسكو: قرار كييف حول السلامة النووية لاغ وباطل قانونيا

قال المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، إن القرار الذي اقترحته كييف بشأن ضمانات السلامة النووية في أوكرانيا باطل من الناحية القانونية والسياسية.

وأضاف أوليانوف: "نحن نعتبر القرار الأوكراني والذي نال موافقة مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاغيا وباطلا من الناحية القانونية والسياسية".

وتابع: "صوتت دولتان ضد هذا القرار وهما روسيا والصين، ونحن نقدر تضامن أصدقائنا الصينيين بهذا الصدد".

وأوضح: "من بين 34 دولة لها الحق في التصويت في مجلس الإدارة، حيث صوتت 20 دولة فقط لصالح القرار بينما رفضت 14 دولة دعمه، ومن الواضح أن توجه الدول بات ينحدر لصالحنا وهذا أمر لطيف للغاية".

( روسيا اليوم)