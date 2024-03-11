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سارة نتنياهو تناشد الشيخة موزا بإطلاق سراح الأسرى في غزة

Lebanon 24
11-03-2024 | 13:40
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بعثت سارة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برسالة شخصية إلى والدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ومن أجل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

 وكتبت سارة نتنياهو في رسالتها "شهر رضمان يشكل زمن الرحمة والكرم الذي يذكرنا بالقوة التي نمتلكها كلما توحدنا استيفاء لقيم السلام والإنسانية، بهذه الروح من الوحدة والقيم الإنسانية المشتركة ألتمس التنويه إلى مسألة هي في غاية الأهمية والعجالة ألا وهي وضع المواطنين والمواطنات الإسرائيليين الذين تم اختطافهم من قبل حماس في غزة، إن ألم عائلاتهم التي تنتظر عودتهم يدوي في صميم قلبنا".

وأضافت "كامرأة لامرأة من الضروري التطرق إلى وجود 19 امرأة بين المختطفين والمختطفات يعانين الصعوبات التي يستحيل تصورها، والتقارير حول أعمال التنكيل الجنسي والاغتصاب مروعة، حيث يستحيل تجاهل هذه الأفعال بحق النساء أو التسامح معها".

 وأردفت قائلة "هذه هي دعوة لتحرك يتجاوز الحدود السياسية ويعبر عن إنسانيتنا وقيمنا المشتركة".

 وتابعت قائلة في رسالتها: "أدعوكن بروح شهر رمضان المبارك إلى ممارسة نفوذكن البالغ من أجل العمل على الإفراج عن المختطفين والمختطفات الإسرائيليين، إذ قد تكون مساهمتكن حاسمة في إعادتهم إلى ديارهم، وتشكل منارة من الأمل على عائلاتهم واتخاذ خطوة هامة نحو السلام والصلح".

 واختتمت رسالتها بالقول "صوتكن ونفوذكن قد يؤثرا إلى حد كبير على وضعهم، وأحثكن على اتخاذ موقف مناهض لمثل هذه الفظائع، لا يجوز لنا السكوت أو الوقوف مكتوفي الأيدي عندما تكون كرامة النساء وسلامتهن على المحك".

( روسيا اليوم)
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