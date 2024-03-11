أوربان: ترامب لن "يعطي أي فلس" لأوكرانيا

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ذكر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أبلغه في اجتماع بأنه "لن يعطي أي فلس" لتمويل الحرب في أوكرانيا، في موقف لم يشأ فريق ترامب التعليق عليه.وفي تصريح لمحطة البث العامة "ام1" ليل الأحد، قال أوربان إنه تحادث مع ترامب بشأن الحرب الدائرة في أوكرانيا خلال لقاء جمعهما الجمعة في دارة الملياردير الجمهوري في مارالاغو.وقال رئيس الوزراء المجري: "لدى ترامب رؤية واضحة جداً، يصعب عدم الاتفاق معه، هو يقول التالي: في المقام الأول لن يعطي أي فلس لتمويل الحرب بين روسيا وأوكرانيا".وتابع: "هذا هو السبب الذي سيضع حداً للحرب، لأنه من الواضح أن أوكرانيا لا يمكنها أن تقف على قدميها بنفسها. إذا لم يعط الأميركيون المال، لن يكون الأوروبيون قادرين لوحدهم على تمويل هذه الحرب. عندها ستنتهي الحرب".