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عربي-دولي

رسالة "مهينة بحق جنوب إفريقيا".. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
11-03-2024 | 14:05
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أعربت حكومة جنوب إفريقيا الاثنين، عن دهشتها من رسالة وجهها حزب المعارضة الرئيسي إلى الولايات المتحدة يطلب فيها إرسال مراقبين "لضمان نزاهة" الانتخابات العامة المقررة في نهاية أيار.

 وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور عبر هيئة الإذاعة الجنوب إفريقية "وجدت هذه الرسالة مدهشة"، معتبرة أن مثل هذه الرسالة "مهينة بحق جنوب إفريقيا".

 وكان رئيس البلاد سيريل رامابوزا قد اعتبر الأحد خلال تجمع انتخابي قرب جوهانسبرغ أن الرسالة "منافقة"، مؤكدا أن مراقبين من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة يأتون عادة إلى جنوب إفريقيا خلال الانتخابات.

وقالت المسؤولة عن السياسة الخارجية في حزب التحالف الديمقراطي الذي بعث بالرسالة "من الواضح أن لديهم ما يخفونه في ضوء ردّهم العدائي على طلب طبيعي في جميع أنحاء العالم".

  ( روسيا اليوم)

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