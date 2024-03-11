Advertisement

إقتصاد

بايدن يطلب 2.2 مليار دولار من الكونغرس.. لهذا السبب

Lebanon 24
11-03-2024 | 14:10
A-
A+
Doc-P-1173998-638457847029110311.png
Doc-P-1173998-638457847029110311.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس في مشروع الميزانية للسنة المالية 2025، مبلغ 2.2 مليار دولار لشراء اليورانيوم للاستثمار في الشركات الأميركية والتخلي عن اليورانيوم الروسي.


وجاء في مسودة الميزانية، اليوم الاثنين: "تتضمن الميزانية طلبا معلقا في انتظار الموافقة من الإدارة بقيمة 2.2 مليار دولار لشراء يورانيوم منخفض التخصيب (LeU) ويورانيوم عال/منخفض التخصيب (HALeU)".
Advertisement


ووفقاً للمسودة، فإن طلب الأموال يقترن بحظر طويل الأمد على استيراد فئات محددة من اليورانيوم من روسيا ويهدف إلى الاستثمار في الشركات المصنعة الأميركية من أجل تقليل اعتماد الولايات المتحدة على روسيا الاتحادية.


إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:23 | 2024-03-11
18:25 | 2024-03-11
17:35 | 2024-03-11
17:15 | 2024-03-11
17:00 | 2024-03-11
16:35 | 2024-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24