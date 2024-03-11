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إقتصاد
بايدن يطلب 2.2 مليار دولار من الكونغرس.. لهذا السبب
Lebanon 24
11-03-2024
|
14:10
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طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس في مشروع الميزانية للسنة المالية 2025، مبلغ 2.2 مليار دولار لشراء اليورانيوم للاستثمار في الشركات الأميركية والتخلي عن اليورانيوم الروسي.
وجاء في مسودة الميزانية، اليوم الاثنين: "تتضمن الميزانية طلبا معلقا في انتظار الموافقة من الإدارة بقيمة 2.2 مليار دولار لشراء يورانيوم منخفض التخصيب (LeU) ويورانيوم عال/منخفض التخصيب (HALeU)".
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ووفقاً للمسودة، فإن طلب الأموال يقترن بحظر طويل الأمد على استيراد فئات محددة من اليورانيوم من روسيا ويهدف إلى الاستثمار في الشركات المصنعة الأميركية من أجل تقليل اعتماد الولايات المتحدة على روسيا الاتحادية.
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