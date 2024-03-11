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بيانٌ من السيد السيستاني في النجف.. متى سيبدأ رمضان؟

Lebanon 24
11-03-2024 | 14:57
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أعلن المرجع الأعلى للشيعة في النجف بالعراق علي السيستاني أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان، وفق بيان صادر عن مكتبه، بحسب "روسيا اليوم".
 
يشار الى أنّ الصوم بدأ في دول عدة اليوم مثل السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين ومصر واليمن والأراضي الفلسطينية وتونس والجزائر، وفق ما نقل الإعلام الرسمي في هذه البلدان.
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وكان ديوان الوقف السني في العراق أعلن الاثنين أول أيام شهر رمضان. من جهتها، أعلنت إيران أن الثلاثاء سيكون أول أيام شهر الصوم في البلاد، وهو ما أعلنته أيضاً سلطنة عمان وليبيا.

وفي الأردن، أعلن مفتي عام المملكة أحمد حسنات أن "الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك".

ويأتي رمضان هذا العام وقد دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ157، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه، فيما تتفاقم الظروف الإنسانية المأساوية في القطاع، وارتفاع في حصيلة الضحايا.
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