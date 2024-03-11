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عربي-دولي

وفاة محامي صدام حسين.. من هو الراحل محمد منيب؟

Lebanon 24
11-03-2024 | 15:30
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توفي مساء يوم الاثنين، المحامي المصري محمد منيب جنيدي القيادي بـ"التيار الناصري" وعضو هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

 وقال موقع "فيتو" المصري إن جثمان المحامي المصري محمد منيب جنيدي ووري الثرى عقب صلاة المغرب بمدافن آل جنيدي أبريم بكوم حمادة البحيرة.

والراحل محمد منيب جنيدي محامي بالنقض والدستورية العليا، اندمج في "التيار الناصري" وترشح لعضوية مجلس الشعب في فترة سابقة وعاود خوض السباق الانتخابي في دورة سابقة ولكن لم يحالفه الحظ، وعرف بآرائه ومواقفه السياسية الوطنية.

 وفي حديث إلى برنامج "قصارى القول" بث في نيسان 2023، قال محامي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين إنه رغم المحاكمة التي جرت فإن صدام كان مقتنعا بأنه سيعدم، كاشفا ما كان يجري في الغرفة الملاصقة لمحاكمته.

 وفي بمناسبة الذكرى الـ20 لغزو العراق، صرح منيب: "لم أكن أدافع عن العراق وشعبه بل عن نفسي وكل عربي في المنطقة من الخليج إلى المحيط.. سقوط بغداد لم يكن المقصود به العراق بل استمرار السيطرة الأمريكية وإحكام السيطرة على هذه الأمة، وعلى البشر والثورات والقرار السياسي".

 وأشار إلى أن "الأميركيين احتلوا العراق ونهبوا الثروات وقتلوا أولادها وشردوا نساءها وحاكموا وقاموا بحماية المحامين وأعدموا صدام">

( روسيا اليوم)
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