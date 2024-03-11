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35 ألفًا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى

Lebanon 24
11-03-2024 | 15:45
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أكدت دائرة الأوقاف في القدس، اليوم، أن 35 ألفا مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الأول من رمضان في المسجد الأقصى، رغم حملات التضييق ومنعهم من الوصول إلى المسجد.

 أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" في تقرير نشرته في وقت سباق من اليوم، بأن القوات الإسرائيلية مع أول أيام رمضان أحاطت السور المحاذي للمسجد الأقصى في منطقة باب الأسباط بالأسلاك الشائكة.

وقامت القوات الإسرائيلية مساء أمس الأحد بفرض قيود وتضييقات على المصلين الفلسطينيين، الذين يحاولون دخول المسجد الأقصى لأداء أول صلاة تراويح عشية بداية شهر رمضان.

( روسيا اليوم)
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