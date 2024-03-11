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تقارير إسرائيلية عن استهداف نائب قائد "القسام" بغارة جوية

Lebanon 24
11-03-2024 | 16:00
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قال الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، إنه ما زال يحاول التأكد مما إذا كان مروان عيسى نائب قائد كتائب القسام قد قُتل في غارة جوية على مجمع تحت الأرض في وسط قطاع غزة.

 وفي بيان للجيش الإسرائيلي، قال هاغاري: "في ليلة السبت الأحد وفي عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك، أغارت طائرات مقاتلة على مجمع تحت أرضي لقادة حماس في وسط قطاع غزة بمنطقة النصيرات، حيث استخدمه اثنان من كبار قادة حماس هما مروان عيسى وغازي أبو طماعة الذي عمل سابقًا قائد للواء مخيمات الوسطى الحمساوي، ويعمل حاليًا مسؤولاً عن الوسائل القتاليّة لحماس".

 وقال هاغاري "ما زلنا نفحص نتائج الهجوم ولم نحصل بعد على تأكيد نهائي".

 وأكد المتحدث أنه لم يكن مع نائب قائد كتائب القسام محتجزون إسرائيليون.

( سكاي نيوز)
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