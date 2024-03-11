أنباء عن فرض عقوبات أميركية على بنك نمساوي.. ما صحتها؟

نفى ممثلون عن إدارة بنك "رايفايزن" النمساوي صحة التقارير التي تفيد بأن وزارة الخزانة الأميركية قررت فرض عقوبات على البنك بسبب أنشطته في روسيا.



ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصادر، قولها إن "التقارير الإعلامية التي تفيد بأن وزارة الخزانة الأميركية هددت بفرض عقوبات ضد بنك رايفايزن غير صحيحة، كما أن التقارير الإعلامية التي تفيد بأن وزارة الخزانة الأميركية وجهت اتهامات بانتهاك العقوبات أو التهرب منها ضد البنك غير صحيحة أيضا".

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وتابعت المصادر: "نصت وزارة الخزانة الأميركية في بيان عام بوضوح على أن المؤسسات المالية التي تنتهك أو تتحايل على العقوبات الروسية يمكن استبعادها من النظام المالي الأميركي".





كما أشارت إلى أن أعضاء مجلس إدارة بنك رايفايزن التقوا في فيينا مؤخرا مع المسؤولة في وزارة الخزانة الأميركية آنا موريس.



هذا أكدت المصادر أن الأنباء عن استدعاء وزارة الخزانة الأميركية أعضاء مجلس إدارة بنك رايفايزن إلى واشنطن غير صحيحة.