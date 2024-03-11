Advertisement

إقتصاد

أنباء عن فرض عقوبات أميركية على بنك نمساوي.. ما صحتها؟

Lebanon 24
11-03-2024 | 16:11
A-
A+
Doc-P-1174037-638457923076910680.png
Doc-P-1174037-638457923076910680.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفى ممثلون عن إدارة بنك "رايفايزن" النمساوي صحة التقارير التي تفيد بأن وزارة الخزانة الأميركية قررت فرض عقوبات على البنك بسبب أنشطته في روسيا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصادر، قولها إن "التقارير الإعلامية التي تفيد بأن وزارة الخزانة الأميركية هددت بفرض عقوبات ضد بنك رايفايزن غير صحيحة، كما أن التقارير الإعلامية التي تفيد بأن وزارة الخزانة الأميركية وجهت اتهامات بانتهاك العقوبات أو التهرب منها ضد البنك غير صحيحة أيضا".
Advertisement

وتابعت المصادر: "نصت وزارة الخزانة الأميركية في بيان عام بوضوح على أن المؤسسات المالية التي تنتهك أو تتحايل على العقوبات الروسية يمكن استبعادها من النظام المالي الأميركي".

 
كما أشارت إلى أن أعضاء مجلس إدارة بنك رايفايزن التقوا في فيينا مؤخرا مع المسؤولة في وزارة الخزانة الأميركية آنا موريس.

هذا أكدت المصادر أن الأنباء عن استدعاء وزارة الخزانة الأميركية أعضاء مجلس إدارة بنك رايفايزن إلى واشنطن غير صحيحة.

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:23 | 2024-03-11
18:25 | 2024-03-11
17:35 | 2024-03-11
17:15 | 2024-03-11
17:00 | 2024-03-11
16:35 | 2024-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24