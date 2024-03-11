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عربي-دولي

مباحثات سعودية بريطانية بشأن تطورات الوضع في غزة

Lebanon 24
11-03-2024 | 16:35
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بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الاثنين، مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، تطورات الأوضاع في قطاع غزة الذي استقبل شهر رمضان مع تواصل الحرب الإسرائيلية المدمرة عليه منذ أكثر من 5 أشهر رغم جهود إقليمية ودولية للتوصل لوقف إطلاق نار.

 جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه ابن فرحان من نظيره البريطاني وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

 وبحسب الوكالة، تلقى الوزير السعودي اتصالا هاتفيا من كاميرون، بحثا خلاله القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها"، دون مزيد من التفاصيل.

 ويأتي الاتصال بينما تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة رغم حلول شهر رمضان، فيما تتواصل جهود التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، يفضي إلى وقف إطلاق النار وصفقة جديدة لتبادل الأسرى.

( الأناضول)
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