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عربي-دولي

برنامج الأغذية العالمي يحذر: أزمة جوع غير مسبوقة بالشرق الأوسط

Lebanon 24
11-03-2024 | 17:15
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وقالت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الشرقية كورين فلايشر، في بيان: "ندخل شهر رمضان بينما تعيش المنطقة أسوأ أزمة غذائية بتاريخها الحديث في قطاع غزة".

 في الوقت نفسه وفي بلدان أخرى بالمنطقة، حولت الصراعات الطويلة والأزمات الاقتصادية شعيرة الصيام الأساسية في شهر رمضان المبارك، إلى واقع يومي قاس لملايين الناس، حسب البيان نفسه.

 وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن "أكثر من 40 مليون شخص في جميع أنحاء المنطقة يعانون من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي".

 وأوضحت فلايشر: "بعد مرور 6 أشهر على أزمة غزة، أصبح الآن سكان القطاع المحاصر بالكامل في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية، حيث يواجه أكثر من نصف مليون شخص مستويات كارثية من الجوع (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) بينما يتزايد خطر المجاعة يومًا بعد يوم".

( الأناضول)
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