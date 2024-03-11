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عربي-دولي

الملكة رانيا: ما يحدث في غزة اليوم هو أمر مشين وفظيع للغاية

Lebanon 24
11-03-2024 | 17:35
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قالت الملكة رانيا، عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الاثنين، إن الجوع في قطاع غزة "كارثة صنعتها إسرائيل".

وأكدت عقيلة العاهل الأردني في مقابلة مع شبكة سي إن إن الأميركية، إن "وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة هو الأولوية رقم واحد، وما يحدث أمر مخز وشائن للغاية".

 وعن عمليات الإنزال الجوي التي قام بها الأردن، قالت إن "السبب وراء قيامنا بعمليات الإنزال الجوي هذه هو أننا وجدنا بعد المحاولة دون جدوى لإقناع إسرائيل بفتح نقاط الوصول البرية، أن علينا أن نفعل شيئًا".

 وأشارت الملكة إلى وجود شاحنات وأطنان من المواد الغذائية في الشاحنات التي تبعد أميالاً عن الأشخاص الذين يعانون من الجوع في القطاع.

 وأكدت أن "الجوع في غزة ليس كارثة طبيعية، هذه كارثة من صنع الإنسان، وكارثة من صنع إسرائيل، إنه الحرمان حسب التصميم".

 وأوضحت أنه "أيا كان حجم المساعدات الواردة إلى القطاع، فلا شيء يمكن أن يحل محل وقف إطلاق النار".

 ولفتت إلى أن "تقديم المساعدات تحت القصف لا يوقف الدمار والموت والحسرة، ولا يمكننا أن ننقذ الناس من الجوع ثم نقصفهم حتى الموت".

( الأناضول)
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