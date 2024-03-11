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عربي-دولي
الأمم المتحدة: شعب غزّة الجائع لم يعد قادراً على الانتظار
Lebanon 24
11-03-2024
|
18:25
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حذّرت مديرة برنامج الأغذية العالمي في الامم المتحدة الاثنين من أن "الوقت ينفد لتجنب مجاعة في شمال قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية بسبب الافتقار الى كميات هائلة من المواد الغذائية".
وقالت سيندي ماكين في روما في مؤتمر صحافي مشترك مع المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (فاو) كو دونغيو والأمين العام المساعد للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر كزافييه كاستيلانوس: "الوقت ينفد. الشعب الجائع في غزة لم يعد قادرا على الانتظار".
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واضافت ماكين أن "برنامج الاغذية العالمي قلق بشدة حيال الظروف الإنسانية في قطاع غزة، وخصوصا في شماله الذي يواجه كارثة انسانية. المجاعة وشيكة إذا لم نرفع في شكل كبير حجم المساعدة التي تدخل مناطق الشمال".
وتابعت ماكين: "نحتاج الى إدخال 300 شاحنة من المساعدة الغذائية يوميا الى غزة".
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