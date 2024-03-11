بايدن: لم أحدّد موعداً بعد للاجتماع مع نتنياهو

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، إنه لم يحدد موعداً لاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف أنه لا يعتزم في هذه اللحظة إلقاء كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي.







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