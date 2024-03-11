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بايدن: لم أحدّد موعداً بعد للاجتماع مع نتنياهو

Lebanon 24
11-03-2024 | 19:23
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، إنه لم يحدد موعداً لاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضاف أنه لا يعتزم في هذه اللحظة إلقاء كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي.


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