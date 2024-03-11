الحوثيون يهدّدون: سنصعّد عملياتنا في رمضان

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أعلن الحوثيون اليوم الثلاثاء استهداف سفينة أميركية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ، وتوعدت بتصعيد الهجمات خلال شهر رمضان نصرة ودعما للشعب الفلسطيني.وقال الناطق العسكري باسم الجماعة يحيى سريع "صواريخنا حققت إصابة دقيقة في سفينة بينوكيو الأميركية في البحر الأحمر".وتوعد سريع بتصعيد "العمليات العسكرية خلال شهر رمضان نصرة ودعما للشعب الفلسطيني ولإخواننا المجاهدين في غزة".وقال "مستمرون في منع الملاحة الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة".وفي أول تعليق لها بعد الإعلان الحوثي قالت القيادة الوسطى الأميركية إن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين باتجاه السفينة "بينوكيو" في البحر الأحمر.وأضافت أن الصاروخين لم يصطدما بالسفينة التجارية المستهدفة المملوكة لسنغافورة وترفع علم ليبيريا، وأنه لا تقارير عن إصابات أو أضرار.وقالت القيادة الوسطى الأميركية "نفذنا 6 ضربات أمس الاثنين دمرت مسيّرة تحت الماء و18 صاروخا مضادا للسفن في مناطق الحوثيين باليمن".(الجزيرة نت)