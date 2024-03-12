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عربي-دولي

الفلسطينيون يعانون.. إجراءات إسرائيلية صارمة لدخول المسجد الأقصى

Lebanon 24
12-03-2024 | 00:09
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أعلن الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، فرض قيود خانقة على دخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية المحتلة إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة خلال شهر رمضان، رغم تعهد سابق لرئيس وزراء الاحتلال لمّح إلى تجنب فرض قيود على صلاة المسلمين في الأقصى خلال رمضان.
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وقال منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان: "في أيام الجمعة طيلة شهر رمضان، سيسمح بدخول المصلين من مناطق الضفة  إلى القدس، رهنا بحيازة تصريح أمني ممغنط ساري المفعول، وبتقييم الأوضاع الأمنية".

وأضاف أنه سيسمح فقط بدخول المصلين الرجال الذين تزيد أعمارهم على 55 عاما، و50 عاما للنساء، وكذلك الأطفال دون سن العاشرة.

ولم يسمح بعد لسكان الضفة الغربية بعبور الحواجز والدخول إلى القدس المحتلة لأداء صلاة العشاء والتراويح.
وفي وقت سابق الاثنين، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 35 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، في اليوم الأول من شهر رمضان، رغم التضييق الإسرائيلي.(عربي21)
المصدر: عربي21
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