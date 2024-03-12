مادورو.. العين على ولاية ثالثة

أعلن المسؤول الرفيع في الحزب الحاكم الفنزويلي ديوسدادو كابيلو أنه تم اختيار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو للترشح لولاية ثالثة متتالية في انتخابات 28 تموز.



وخلص تصويت للحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا لاختيار مادورو مرشحه الرئاسي، وفق كابيلو الذي يعد الرجل الثاني في الحزب الحاكم.

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مادورو البالغ 61 عاما لم يصدر عنه أي إعلان، لكنّه يتوقّع على نطاق واسع أن يسعى للفوز بولاية ثالثة في استحقاق أقصيت منه منافسته الرئيسية.



ولم تعترف عشرات الدول، بينها الولايات المتحدة، بفوز مادورو بولايته الرئاسية الثانية الحالية في العام 2018 في انتخابات اعتبرت على نطاق واسعة مزوّرة، وقد فرضت عليه سلسلة عقوبات.